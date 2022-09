Sie sind jung, motiviert, klassische Quereinsteiger, haben einen unbewirtschafteten Hof 2018 aus dem Nichts zu neuem Leben erweckt und können nun im Vollerwerb davon leben. Sie wirtschaften biologisch und ohne Förderungen, halten wertvolle, alte Haustierrassen, schützen die Biodiversität durch silofreie Grünlandwirtschaft und vermarkten selber, was sie erzeugen. Carmen Petutschnig (26) und ihr Mann Andreas Petutschnig (30) halten am Biohof Windisch in Globasnitz 200 Ziegen, produzieren Joghurt und Käse und wurden für ihr persönliches Engagement, den Mut, Neues zu wagen und die erfolgreiche Hofführung mit dem Bio-Award von Bio Austria Kärnten ausgezeichnet.