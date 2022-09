Vor 25 Jahren wurde der Gösselsdorfer Bauernmarkt in Eberndorf ins Leben gerufen. Alljährlich zwischen Mai und Ende September findet am Gösselsdorfer See gegenüber dem Campingbereich der Bauernmarkt statt, bei dem zahlreiche Direktvermarkter aus der Region ihre Produkte verkaufen - und zwar jeden Freitag ab 17 Uhr.