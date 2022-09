Die Völkermarkterin Nicole Malle war sieben Jahre lang Geschäftsführerin des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt. In dieser Funktion war sie unter anderem für die Veranstaltungsorganisation, etwa beim Völkermarkter Stadtfest oder dem Weinfest zuständig und auch für das jährliche Weihnachtsgutscheinheft und die Einkaufstage in der Stadt. Nun wechselt die 35-Jährige mit 1. Oktober in das Team der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten/Lavanttal in St. Kanzian und wird sich dort neuen Aufgaben widmen. Die Stelle der Geschäftsführung im Wirtschaftsverein wird laut dem erst in dieser Woche in seiner Funktion bestätigten Obmann Karl Kräuter demnächst ausgeschrieben.