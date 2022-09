Die einsturzgefährdeten Überreste der ehemaligen Bleiburger Hütte auf der Petzen konnten durch den neu gegründeten Kulturverein sichergestellt werden. In naher Zukunft soll dort ein Museum eingerichtet werden. Der zuständige Kulturverein Petzen lädt aus diesem Anlass am Samstag, 24. September, bei der Hütte zu einem Oktoberfest ein. "Wir wollen die spannende Geschichte der Hütte in Bildern und Dokumenten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mit dem Museum wollen wir den Menschen auch vor Augen führen, unter welch schwierigen Bedingungen die Hütte seinerzeit gebaut wurde", sagt Obmann Michael Drugowitsch.