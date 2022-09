Das Almprojekt der Agrargemeinschaft Techma zur Attraktivierung des Almauftriebes ist fertiggestellt. 2019 stand dieses schon auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Feistritz ob Bleiburg, vor Kurzem wurde die Techma-Hütte nun feierlich eingeweiht. "Das kombinierte Gebäude aus Holz und Beton kann von allen Mitgliedern der Agrargemeinschaft genutzt werden. Das Holz stammt aus unserem eigenen Wald", sagt Obmann Marian Tomašej. Auf rund 200 Quadratmetern gibt es einen großen Gemeinschaftsraum, eine Unterkunft sowie einen Stall, in dem Kühe und Kälber bei Kälte oder Gewittern Unterschlupf finden werden. Die Weidefläche der 700 Hektar großen Alm ist 20 Hektar groß und bietet genügend Futter für rund 20 Kälber und Pferde von Juli bis September. "Durch das Zurückschneiden der Latschen wollen wir die Weidefläche in den nächsten Jahren vergrößern", kündigt Tomašej an. Dies sei aber ein sehr schwieriges Unterfangen. Auch an eine Käseproduktion sei im Moment nicht zu denken.