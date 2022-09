Bei Amalia Sadovnik (83) zuhause erinnern mehrere brennende Kerzen an den 25. April 1945. An jenem Tag wurde sie Opfer des Massakers am Peršman-Hof in Koprein-Petzen. Angehörige der 4. Kompanie des 1. Bataillons des SS- und Polizeiregiments 13 ermordeten vier Erwachsene und sieben Kinder der Familien Sadovnik und Kogoj. Nur drei vor Ort anwesende Kinder überlebten das Massaker: Zwei Töchter der Bauernfamilie – Ana und Amalia sowie der Neffe des Hofbauern, Ciril Sadovnik. Der älteste Sohn der Familie, Lukas Sadovnik, befand sich am diesen Tag am Nachbar-Hof und gehörte dadurch ebenfalls zu den Überlebenden.