"Kennengelernt haben wir uns im Juni 2015, in einem Lokal in Bruck an der Mur. Martin ging dort zur Forstschule und ich bin gebürtige Kapfenbergerin", erzählt Schulsektretärin Lisa Luef. Nachdem der Projektleiter ein paar Monate später beruflich in die Schweiz zog, versuchten es die beiden mit einer Fernbeziehung. Kurz nachdem Jonas (5) geboren wurde, zog das Paar wieder in Martins alte Heimat nach Globasnitz. "Zwei Jahre später kam Jakob zur Welt", erinnert sich die Braut.

Bereits am 2. Februar 2022 wurde in Globasnitz standesamtlich geheiratet. Am 6. August folgte die kirchliche Trauung in der Filialkirche St. Andrä in der Pfarre St. Philippen ob Sonnegg. Zur Tafel wurde anschließend in das Gasthaus "Juenna" in Globasnitz geladen.

Die Hochzeitsreise des Brautpaares ist für nächstes Jahr geplant und wird sie "vermutlich in die Schweiz führen".