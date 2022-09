In der Nacht auf den 22. September gab es in der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk gleich zwei Einbrüche. Bisher noch unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Aufbrechen einer Türe bzw. durch das Einschlagen eines Fenster in eine Tankstelle und einen weiteren Betrieb ein.

In den Büroräumlichkeiten wurden sämtliche Behältnisse durchsucht, diverse Handkassen sowie ein Tresor aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die Gesamtschadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro.