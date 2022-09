In den frühen 30er-Jahren wurden drei Kreuzschwestern mit dem Auftrag, die Leitung der Nähschule und des Kindergartens in Griffen zu übernehmen, von Heiligenkreuz in Graz nach Griffen geschickt. "Vor 91 Jahren fand die erste Einschreibung statt, bei der 21 Kindergartenkinder angemeldet wurden", erzählt Marlies Theuermann, die den Kindergarten seit Jänner 2022 leitet. Heute zählt der Griffner Kindergarten 120 Kinder.