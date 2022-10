Stammzellenspender sind oft das letzte Mittel, um das Leben eines Leukämie-Patienten zu retten. Damit sich so viele wie möglich registrieren lassen, organisiert der gemeinnützige Verein "Geben für Leben" vielerorts eine Typisierungsaktion.

Am 5. Oktober wird nach Stammzellenspendern beim "lokal" von Yasmin Fritz-Jesse in Völkermarkt gesucht. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können sich zwischen 11 und 14 Uhr durch einen Wangenabstrich als Stammzellenspender typisieren lassen. An diesem Tag ist auch Wochenmarkt, wodurch sich die Veranstalter einen regen Zulauf erhoffen.

Organisiert wird die Typisierungsaktion von Julia Neugebauer (44) aus Klein St. Veit. Sie ist seit über einem halben Jahr beim Verein aktiv und kümmert sich auch um Benefizveranstaltungen. "Ich schenke Menschen sehr gerne Hoffnung. Es ist eine Herzensangelegenheit", sagt Neugebauer.