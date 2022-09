Vier Wochen lang lief die Wahl der Kleinen Zeitung zum "schönsten Platz am Wasser". Das Rennen blieb im Bezirk Völkermarkt bis zur letzten Minute spannend. Den Sieg und die meisten Leserstimmen holte sich das "Seerestaurant Princes" am Klopeiner See. Knapp hinter dem "Princes" landeten die Südpromenade am Klopeiner See und der Wildensteiner Wasserfall. Die Siegerurkunde wurde am Freitag von Bettina Friedl, Leiterin der Regionalredaktionen Wolfsberg und Völkermarkt der Kleinen Zeitung, an den "Princes"-Inhaber Franz Tratter überreicht.