Mit dem Modehaus Kellerer feiert eine Institution in Völkermarkt ab 19. September das 60-Jahr-Jubiläum. Gegründet wurde das weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Geschäft am 17. September 1962 – also genau heute vor 60 Jahren - von Ilse Kellerer und ihrer Mutter Luzia Wernitznig. "Meine Mutter war damals 50 Jahre alt und ich 18", erinnert sich Kellerer zurück. Begonnen wurde mit einem kleinen Palmers-Geschäft, Herrenhemden, Tüchern und Schals. "Eine Palmersfiliale gab es damals nur in Klagenfurt, das war schon etwas Besonderes, dass man Damenstrümpfe dieser Art in Völkermarkt kaufen konnte", erzählt die Gründerin.