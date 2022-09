Bei der Firma Mahle haben sich die Eisenkapplerin und der gebürtige Leibsdorfer zum ersten Mal getroffen. "Michael hat dort gearbeitet und ich war als Ferialpraktikantin dort", erinnert sich Kristina Orasche, die als Journalistin tätig ist. Als Michael Peterschinek, der heute als OP-Assistent arbeitet, seine Braut über Facebook anschrieb, wurden die Treffen der beiden immer häufiger – bis sie schließlich im Oktober 2012 zusammengekommen sind.

Zehn Jahre später, am 10. September 2022, gab sich das Paar in Bad Eisenkappel das Ja-Wort. Zuerst am Standesamt und anschließend in der Filialkirche Maria Dorn. Im Anschluss wurde mit 56 Gästen im Gasthof Podobnik gefeiert. "Wir wurden dort so herzlich von unseren Freunden und Familien überrascht, was den Tag wirklich perfekt gemacht hat", erzählt die Braut dankbar. Die Flitterwochen sollen im Oktober nachgeholt werden. Wohin es genau gehen soll, sei noch nicht bekannt. Bis dahin verbringt das Paar jedenfalls seine gemeinsame Zeit in Bad Eisenkappel. Dort haben die beide bereits seit 2014 ihre gemeinsame Zelte aufgeschlagen.