In der Zeit vom 9. bis zum 13. September 2022 verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Vereinshaus in der Gemeinde Völkermarkt. Der oder die Täter hebelten ein ebenerdig gelegenes Fenster auf und entfernten das Fliegengitter und gelangten so in das Innere.

Im Innenbereich wurden aus einer unversperrten Lade eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro Inhalt, sowie zwei Stangen Zigaretten gestohlen. Die Spurensicherung wurde durch den Bezirksspurensicherer durchgeführt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.