Der Had'nherbst ist das Fest der Wirte und Direktvermarkter in der Gemeinde Neuhaus. Heuer findet es am 17. und 18. September in den Landgasthäusern Luckner in Schwabegg, Hafner in Oberdorf, in den Gasthäusern Hartl in Neuhaus und Sternjak in Pudlach und im Kaufhaus Schuler-Glawischnig in Neuhaus statt.