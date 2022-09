Noch steckt Franz Fera aus Globasnitz/Globasnica in den Umbauarbeiten für den neuen Zadruga Market. "Wir investieren mindestens 200.000 Euro. Das Dach wird erneuert, die Fenster getauscht. Wir stellen auch von Öl- auf Hackschnitzelheizung um", verrät Fera, der die Räumlichkeiten zur Miete zur Verfügung stellt.

Um den 20. Oktober soll der neue Zadruga Market in Globasnitz wiedereröffnet werden. "Der Markt wird komplett umgebaut. Als Nahversorger erweitern wir auch unser Regionalangebot. Es wird auch einen Bauernladen, wie in Bleiburg und Köttmansdorf, geben", verrät Zadruga-Geschäftsführer Bernhard Reiter. Der Markt werde auch erweitert, die Fläche der ehemaligen Posojilnica Bank komme hinzu. "Wir haben künftig somit um die 360 Quadratmeter", sagt Reiter. Und da es in Globasnitz kein Wirtshaus mehr gibt, wird auch ein Kaffeehaus mit regionalen Süßigkeiten errichtet. "Somit bieten wir einen Treff- und Kommunikationspunkt an", sagt Reiter.

Eine weitere Erneuerung bei Zadruga ist die Einführung einer App, eine digitale Kundenkarte. "Somit können wir unsere Kunden auch kurzfristig über aktuelle Angebote informieren", sagt Reiter. Insgesamt fünf Standorte des Nahversorgers gibt es in Südkärnten. Im Spätherbst erfolgt der Umbau in Eberndorf. "Dann sind wir offen für neue Standorte", gibt Reiter bekannt.