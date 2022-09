Kennengelernt haben sich Jennifer Steinacher (27) und Ralf Putschl (37) vor drei Jahren in einem Völkermarkter Lokal. Dort jobbte die Familienintensivbetreuerin neben ihrem Studium als Kellnerin. Nachdem die Lokalbesuche des Bohrmeisters, aus Interesse an Jennifer in immer kürzeren Abständen erfolgten, sprang der Funke zwischen den beiden über. Kurz darauf ist das junge Paar in eine gemeinsame Wohnung in Völkermarkt gezogen.

Am 27. August dieses Jahres gaben sich die beiden im Standesamt Völkermarkt das Ja-Wort. Gemeinsam mit 15 Gästen feierten Jennifer und Ralf Steinacher, der den Namen seiner Frau annahm, bei einer Tafel im Gasthaus Kropf. Bei ausgelassener Stimmung wurde anschließend in einem Lokal in Völkermarkt weitergefeiert. "Leider war es nicht das Lokal, wo wir uns kennenlernten. Das gibt es leider nicht mehr", sagt Jennifer Steinacher. Die Hochzeitsreise verbrachte das Paar in der Salzburger Bergwelt.