Das Katholische Bildungshaus Sodalitas in Tainach präsentierte sein Herbstprogramm. Rektor Jože Kopeinig verwies dabei auf die Bedeutung des Bildungshauses als zweisprachige Bildungsinstitution, die mit ihren Veranstaltungen immer wieder Besucher aus Slowenien anlockt. Das Bildungshaus ist ein Haus des Dialogs in dem auch brisante Themen angesprochen werden. So findet am 23. September ein Vortrag mit rundem Tisch zum Thema "1972-2022 Der Kärntner Ortstafelkonflikt" statt.