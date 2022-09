Der Gösselsdorfer See in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas ist ein ursprünglich gebliebener Badesee. Erst im Vorjahr übernahm der Tourismusverein Eberndorf das öffentliche Gemeindebad. Dass man sich als Badegast nicht vor Unterwasserpflanzen fürchten muss, die beim Schwimmen am Körper streifen, ist unter den einheimischen Freunden des Gösselsdorfer Sees und hier urlaubenden Stammgästen bekannt.