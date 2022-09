Schon in ein paar Monaten soll die Griffen Rast Mochoritsch klimaneutral werden. Familie Jernej investiert 900.000 Euro in eine Fotovoltaik-Anlage und in ein Blockheizkraftwerk am Standort Griffen. "Es ist wichtig, pro-aktiv zu sein und auch in der Krise zu investieren", betont Hannes Jernej. Die Griffen Rast verbraucht pro Jahr rund 700.000 Kilowattstunden Energie. Sonne und Bioenergie sollen demnächst genau so viel liefern. Die Fotovoltaik-Anlage (rund 200.000 Kilowattstunden jährlich) soll in den nächsten Tagen montiert werden. "Mit der Investition wollen wir energieautark werden", so Jernej. Dazu kommt ein Blockheizkraftwerk vom unmittelbaren Nachbarn Glock Ecoenergy, das spätestens im Frühjahr Energie aus Hackschnitzeln liefern wird (rund 500.000 Kilowattstunden), die aus den familieneigenen Wäldern gewonnen werden. "Wir befassen uns schon mehr als ein Jahr mit dem Projekt ‘follow the sun’. Jetzt, wo der Strom so immens teuer wird, ist der richtige Zeitpunkt gekommen", ist der Gastronom von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt.