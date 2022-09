An einem sonnigen Sommertag gehen die Mitglieder des Geburtsjahrganges 2017/18 der Sektion Fußball des Völkermarkter Sport- und Turnvereines (VST) mit Geschwistern und Eltern auf eine besondere Reise. Unter dem Motto "Jugend am Zug – Kinder und Eltern auf Entdeckungsreise mit dem Zug" fahren 27 Kinder um 15.31 Uhr an jenem Mittwochnachmittag vom Bahnhof Völkermarkt-Kühnsdorf mit einem ÖBB-Cityjet in die Landeshauptstadt Klagenfurt. Für die meisten teilnehmenden Kinder stellt diese erste Zugfahrt in ihrem Leben an diesem Tag ein großes Erlebnis dar.