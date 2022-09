"Als Marktmeister bin ich mit dem Verlauf und dem Besuch des Wiesenmarkts sehr zufrieden", sagt Arthur Ottowitz über den am Montag zu Ende gegangenen 629. Bleiburger Wiesenmarkt. Knapp 138.000 Besucher strömten an den vier Markttagen (2. bis 5. September) auf die Marktwiese. Für die Ermittlung der Besucheranzahl wurde die Invenium Data Insights GmbH in Graz engagiert, die für solche Analysen mit anonymisierten Mobilfunkdaten arbeitet. Von einem Rekordbesuch möchte Ottowitz aber nicht sprechen: "Die Pandemie hat uns gezeigt, dass es nicht gut ist, immer nur von Höher, Schneller und Weiter zu sprechen. Es war ein wunderschöner Markt und Punkt." Vor allem das Wetter spielte heuer besonders gut mit, strahlender Sonnenschein überwog an allen Tagen, ein paar Regentropfen fielen nur am Sonntagnachmittag und am Montagabend. "Ein Wiesenmarkt ganz ohne Regen würde auch gar nicht passen", schmunzelt der Marktmeister.