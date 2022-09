Die Aufregung unter den Michelle-Fans ist derzeit groß. Nachdem die deutsche Schlagersängerin wegen Rückenproblemen ihre für heuer geplante Jubiläumstournee in Deutschland verschieben musste, befürchten ihre Fans, dass auch das geplante Konzert am 1. Oktober in der Jufa-Arena in Bleiburg/Pliberk nicht zustandekommt. "Das Konzert findet statt", gibt Wolfgang Kudler, Geschäftsführer der Kärnten Event GmbH bekannt. Einzelkonzerte könne die Schlagersängern trotz gesundheitlichen Problemen durchführen. "Nur längere Konzerte sind derzeit nicht möglich", sagt Kudler.