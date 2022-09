Am Montag kurz nach Mitternacht trat ein stark alkoholisierter 17-Jähriger, im Eingangsbereich eines Festzeltes am Bleiburger Wiesenmarkt, aus bislang unbekanntem Grund gegen den Oberkörper einer 17-Jährigen. Das Mädchen brauchte anschließend ärztliche Hilfe. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Bursche und das Mädchen kommen aus dem Bezirk Völkermarkt. In welcher Beziehung die beiden standen bzw. warum der Mann das Mädchen trat, ist derzeit unbekannt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte der Mann nicht vernommen werden. Die Befragungen der beiden erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.