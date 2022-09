Heute, am 2. September, ist es endlich so weit: Der Bleiburger Wiesenmarkt öffnet wieder seine Tore. 2019 fand er zum letzten Mal statt, 2020 und 2021 war eine Durchführung aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Heuer kann wieder gefeilscht und gefeiert werden. Die Kleine Zeitung hat nachgefragt, was die Menschen in den insgesamt drei Jahren ohne Wiesenmarkt am meisten vermisst haben und worauf sie sich jetzt am meisten freuen. "Ich will einen Baumkuchen und Bubble Tea kaufen, Autodrom und ,Sombrero‘ fahren und natürlich Freunde treffen", sagt Elena Marzano (12) aus Einersdorf. Ihre jüngere Schwester Livia (7) freut sich auf Zuckerwatte, Wiener Schnitzel und Hot Dog.