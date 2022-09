Die Aussage des Salzburger Hoteliers und Ex-Politikers Sepp Schellhorn, dass man früher Gäste umworben hat und jetzt Mitarbeiter, gilt auch für Kärnten. Der Mangel an Arbeitskräften in der Gastronomie und Hotellerie hat im südlichen Tourismusland voll durchgeschlagen. Viele Hoteliers im Bezirk Völkermarkt haben sich mit viel zu wenig Personal durch die Saison gerettet, manche mussten zusätzliche Ruhetage einlegen und bei der Bezahlung was drauflegen. Dennoch hat sich die Situation nicht gebessert.