Von 2. bis 5. September dürfen sich die Besucher auf ein umfassendes Festprogramm am Marktgelände freuen. Der Bleiburger Wiesenmarkt, als größtes und ältestes Volksfest Südkärntens, das seit 1393 besteht, lockt jährlich über 130.000 Besucher an. Heuer werden nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, wieder tausende Gäste erwartet. "Wenn man die Besucherzahlen anderer Volksfeste in Kärnten nach der Pandemie betrachtet, ist ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. Wir hoffen auf Schönwetter und dass wir am Wiesenmarkt einen ähnlichen positiven Besuchertrend beobachten können", sagt Arthur Ottowitz, Marktmeister des Bleiburger Wiesenmarktes. Auch die restlos ausgebuchten Unterkünfte, "auch kilometerweit über Bleiburg/Pliberk hinaus", würden auf eine erfolgreiche Besucherbilanz hindeuten.