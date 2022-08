Irene Tschuschnig (63) aus Hof beschäftigt die Menschen in der Behindertentagesstätte in Völkermarkt ehrenamtlich mit bildnerischem Gestalten. "Es macht mir große Freude, den Menschen die Kreativität und Kunst näherzubringen", sagt Irene Tschuschnig, Mutter zweier erwachsener Töchter und vierfache Großmutter. "Ich freue mich, wenn ich den Menschen mit Behinderung eine Abwechslung und Spaß in den Alltag bringen kann." Viele hätten große körperliche und geistige Einschränkungen, die sie mit der Kunst überwinden könnten: "Das Malen ist für sie ein lustvoller Prozess, bei dem sie ihre eigene Vitalität entdecken und sich entspannen können."