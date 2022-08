Die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal musste am Freitag zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ausrücken. Eine Katze hatte es sich im Motorraum eines Fahrzeuges bequem gemacht und war dann – ungewollt und unbemerkt – mehr als zehn Kilometer mitgefahren. Am Parkplatz eines Supermarktes in St. Kanzian wurde das Winseln der Katze, die im Bereich der Achsen des Fahrzeuges eingeklemmt war, bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert.

Ein anwesender Tierarzt narkotisierte die Katze, zur Unterstützung des eingeklemmten Tieres wurde ein Mitarbeiter von KFZ Podgornik angefordert, der die Anbauteile rund um die Katze abmontierte und das Tier befreite. Die Katze wurde dem Tierarzt übergeben.