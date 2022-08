Seit über drei Jahrzehnten ist das Familienunternehmen Hartlauer auf dem Hauptplatz in der Bezirksstadt Völkermarkt ansässig. "Das erste Geschäft wurde am 18. Juni 1989 mit einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern eröffnet", berichtet Pressesprecher Georg Dornmayr. Nach der Übersiedlung zum Standort am Hauptplatz 15 im Jahr 1999 und dem Umzug in das Geschäft auf dem Hauptplatz 11a im Jahr 2011 packen die Mitarbeiter heuer erneut die Umzugskartons.

Denn am 27. Oktober eröffnet die auf Fotografie, Smartphones, Optik und Hörgeräte spezialisierte Handelskette am Hauptplatz 7 ein neues Geschäft. "Der bisherige Standort wurde für unser umfangreiches Sortiment zu klein", sagt Dornmayr.

Nahtloser Übergang

Mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern verfügt die neue Filiale über doppelt so viel Platz als am bisherigen Standort, der bis zur Neueröffnung nahtlos geöffnet bleibt. "Mit zwei modernen Hörgerätestudios, zwei Refraktionsstudios und einem Kontaktlinsenstudio können wir terminlich flexibel auf unsere Kundinnen und Kunden eingehen", streicht Dornmayr hervor.

Seit 2011 befindet sich das Hartlauer-Geschäft mit rund 200 Quadratmetern Fläche am Hauptplatz 11a © Petra Mörth

Unter der Geschäftsleitung von Florian Karner sind bei Hartlauer in Völkermarkt derzeit neun Mitarbeiter beschäftigt. Über die Investitionssumme für das neue Geschäft in Völkermarkt gibt das von Robert F. Hartlauer in zweiter Generation geführte Unternehmen keine Auskunft. Österreichweit investiere man aber jährlich 15 Millionen Euro in die Ausbildung der Mitarbeiter und die Entwicklung der Standorte.