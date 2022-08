Der Abschied vom Nachtlokal "Rumpelstilzchen" in St. Kanzian am Klopeiner See naht. "Am Samstag haben wir das letzte Mal geöffnet", sagt Franky Wastl, Betreiber des City Cafés in St. Michael ob Bleiburg, der das "Rumpel" mit Patrick Pongratz, Michael Jagoutz und Niko Kerbitz aus dem Bezirk Völkermarkt und Tobias Komböck aus Niederösterreich für heuer noch einmal aufsperrte. Damit erfüllten die fünf Freunde Besitzer Franz Tratter den Wunsch, noch einmal "Abschied feiern zu können."