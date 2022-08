Die Volkshochschule (VHS), Kärntens größter Bildungsnahversorger, geht mit einem bunten Strauß an Angeboten für alle Altersgruppen in das neue Kursjahr 2022/23. In der VHS Völkermarkt werden 125 Kurse angeboten, einige auch online. Das Angebot umfasst die Themenbereiche berufliche Bildung und digitale Kompetenz, Sprachen, Kreativität und Kulinarik sowie Gesundheit und Bewegung, die jeweils mit spannenden Kursen aufwarten. "Stark wachsend sind die Themenfelder Digitalisierung und Nachhaltigkeit, hier bieten wir auch im Herbst viel Neues an", kündigt Geschäftsführerin Beate Gfrerer an. "Im Bezirk Völkermarkt haben wir das Angebot im Bereich Gesundheit und Bewegung ausgebaut und bieten nun auch einen Yogakurs am Morgen, ein Beckenbodentraining und einen Mama-Baby-Fitnesskurs an", erklärt Völkermarkts Bezirksstellenleiter Mathias Kuchernig.