In der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas gibt es seit vielen Jahren einen Tourismusverein. Im Mai dieses Jahres beantragte dieser die Gründung eines Tourismusverbands (TVB) nach dem Tourismusgesetz beim Land Kärnten. 36 Unternehmer aus tourismusnahen Branchen in der Gemeinde – und somit mehr als die für einen Antrag notwendigen zehn Prozent – verlangten eine Gründung. Der Antrag wurde nun geprüft und genehmigt. "Wir wollen damit die Weiterentwicklung des Tourismus erreichen und eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit in der Region. Als Verband haben wir auch eine Stimme in der Region und besseren Zugang zu Förderungen", erklärt Charly Plautz, Kassier des Tourismusvereins Eberndorf, die Vorteile.