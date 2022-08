Auf der Haimburger Straße (L 114) in St. Stefan bei Haimburg in der Gemeinde Völkermarkt ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall. Dabei streiften sich laut Polizei zwei Pkw, die von einem 39-jährigen beziehungsweise einem 36-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit gelenkt wurden. Die im Pkw des 39-Jährigen mitgefahrene Beifahrerin, eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit, erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes in das Klinikum Klagenfurt gebracht.