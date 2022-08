Zuletzt zeigten die jungen Helfer des Roten Kreuzes in St. Veit ihr Können. Am Samstag, 27. August, treffen die Nachwuchsretter in Völkermarkt aufeinander. Insgesamt 13 Gruppen mit rund 80 Jugendlichen aus ganz Kärnten gehen beim 21. Landesjugendbewerb an den Start.