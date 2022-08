In 40 Jahren als Polizeibeamter, davon 25 als Kommandant der Polizeiinspektion in Moosburg, hat Georg Wurzer einiges miterlebt. "Als Polizist war ich oft mit den verschiedensten Unglücksfällen, also tödlichen Verkehrsunfällen, Suiziden und dem Überbringen von Todesnachrichten an die Angehörigen konfrontiert. Da ist mir aufgefallen, dass die Betroffenen, nach den schlimmsten Schicksalsschlägen oft allein und ohne professionelle Hilfe zurückgeblieben sind", erzählt der 70-Jährige. Als vom Roten Kreuz 2004 die Krisenintervention gegründet wurde, hat sich Wurzer deshalb sofort zur Ausbildung und Mitarbeit gemeldet.

Während seines Berufslebens hat der Mittertrixener, der seit zehn Jahren Pensionist ist, immer schon intuitiv Menschen betreut, wenn es zu solchen Unglücksfällen kam. Seit 2010 ist er organisatorischer Leiter der Krisenintervention, arbeitet mit den acht Bezirksstellen in Kärnten zusammen und ist zusätzlich, in der Bezirksstelle in St. Veit, für administrative Dinge zuständig und absolviert Einsätze. Er hat außerdem ein Diensthandy des Roten Kreuzes, wo er im Rahmen der Suizidprävention immer für Akuteinsätze erreichbar ist und Anrufe an den psychiatrischen Not- und Krisendienst weiterleitet.

Als Ausgleich zu den oft belastenden Einsätzen ist Nordic Walking ein Hobby des pensionierten Polizeibeamten. Wurzer singt außerdem in seiner Freizeit eifrig im Polizeichor. Die gute Zusammenarbeit im Kriseninterventionsteam erleichtert die oft schwierige Arbeit ein wenig. "Ich bin stolz auf unsere 148 Mitarbeiter, die zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jeder Witterung ihre Einsätze leisten und das als Freiwillige. Bei denen möchte ich mich bedanken", sagt Wurzer.