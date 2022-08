Die diesjährige Drei-Furchen-Tournee der Landjugend Kärnten ging im August mit den drei Stationen in Granitztal, Magdalensberg und Kappel am Krappfeld über die Bühne. Hierbei zeigten zehn junge Männer ihr Können im Leistungspflügen und qualifizierten sich für den Bundesentscheid Pflügen 2023. Die Gesamtsieger aller Stationen wurden bei der anschließenden Landessiegerehrung ermittelt. Der traditionsreiche Bewerb des Pflügens, der sich über die Jahre hinweg zu einem Präzisionssport entwickelte, unterteilt sich in die Kategorien Beetpflug und Drehpflug. Je nach Teilnahmejahr gilt der Pflüger als "Newcomer" oder "Arriviert".