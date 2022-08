Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal fuhr in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Pkw nach Sankt Kanzian und parkte in einem Waldstück. Gegen 4 Uhr früh stahl er vom Parkplatz des Personalhauses eines Hotels ein unversperrtes Fahrrad und fuhr damit zu einer nahe gelegenen Gästepension. Diese betrat er durch die Hintertüre, begab sich in dortige Büroräumlichkeiten und durchsuchte sie nach Bargeld. Durch den Lärm wurde die Hausbesitzerin (45) geweckt und bemerkte den ihr unbekannten Mann. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei herbeigerufenen Urlaubsgästen konnte der 64-Jährige an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen mehrerer Polizeistreifen, darunter auch eine Diensthundestreife, festgehalten werden. Der Einschleichdieb wurde vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Bei Gegenüberstellung erkannt

Ortswechsel: Am Montag kurz vor 11 Uhr erstattete eine 65-jährige Besitzerin einer Ferienpension in Krumpendorf Anzeige, nachdem sie zuvor nach Hause gekommen war und am Hof der Pension einen älteren Mann angetroffen hatte. Dieser hatte angegeben, ein Zimmer zu suchen. Unmittelbar danach musste die Frau feststellen, dass aus den Büroräumlichkeiten ihrer Pension Bargeld sowie eine Brieftasche samt Inhalt gestohlen wurden. Nach einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Mann wenig später von einer Polizeistreife bei einem Lebensmittelgeschäft angetroffen werden. In seinem Besitz befand sich das gestohlene Geld in besagter Stückelung, außerdem konnte ihn die Frau bei einer Gegenüberstellung wiedererkennen. Der Mann, ein 55-jähriger Kroate, zeigte sich nicht geständig. Er wird angezeigt.