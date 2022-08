Am späten Donnerstagabend fingen auf einem bäuerlichen Anwesen in der Gemeinde Bleiburg, Bezirk Völkermarkt mehrere Strohballen zu brennen an. Ursache für den Brand dürfte eine chemische Reaktion gewesen sein, die durch gelagerten Kalk ausgelöst wurde.

Der 73-jährige Besitzer des Bauernhofes lagerte am Nachmittag circa 600 Kilogramm Kalk in einem "Big Bag" neben den Strohballen. Mit einer Plane deckte er alles zu. Durch den starken Regen am Nachmittag dürfte Wasser in das "Big Bag" gekommen sein. Dies führte zu einer chemischen Reaktion und einer daraus resultierender Hitzeentwicklung.

Das Feuer wurde von insgesamt sechs örtlichen Feuerwehren, die mit 60 Kräften ausrückten, gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

"Die erste Einsatzmeldung lautete: Durchzünden von Wirtschaftsgebäude. Deshalb sind so viele Einsatzkräfte hingefahren. Vor Ort hat sich dann zum Glück herausgestellt, dass nur mehrere Strohballen brennen", erklärt die Polizeiinspektion Völkermarkt.

© Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg