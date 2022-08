Beim Farant-Straßenfest in Globasnitz/Globasnica werden traditionell die "Genussengel" verliehen, mit denen Hersteller regionaler Produkte geehrt werden. In der Kategorie "Gastronomie" wurde heuer vorab Sabine Kolar von der "Alten Zollhütte" auf der Petzen als "Wirtin & Köchin des Jahres" ausgezeichnet, da sie am 15. August als Hüttenwirtin unabkömmlich ist.

"Kolar ist eine charmante Wirtin und Gastgeberin und eine leidenschaftliche Köchin mit regionaler Überzeugung", wird etwa als Begründung genannt. Von saisonal gefüllten Schwammerl-Nudel über den Kaspressknödel bis zum Holler-Melissen-Sirup und den köstlichen Kuchenvariationen steht Selbstgemachtes auf der Speisekarte. Beliefert wird die "Alte Zollhütte" von Bauern aus der Region. "Die Betriebe werden in der Speisekarte vorgestellt. Das hat uns sehr gefallen", sagt Initiator Stefan Pototschnig von der "Südkärntner Kulinarik", der auch darauf verweist, dass sich Kolar auch große Verdienste um die Erarbeitung der lokalen Zusammensetzung der Jauntaler Bretteljause erworben hat.

Mehrere Kategorien

Der "Genussengel" wird in insgesamt drei Kategorien vergeben. Er ist ein Zeichen der Wertschätzung für Persönlichkeiten, die sich um die lokal authentische Südkärntner Kulinarik Respekt und Anerkennung verdient haben, und zeichnet die intensive Verbindung wie Wertschöpfungsketten zwischen Landwirtschaft und Gastronomie auf. Die Preise in den Kategorien "Landwirtschaftliche Spezialität" und der "Genussengel" für das Lebenswerk werden am 15. August um 14 Uhr beim Farant-Straßenfest vergeben.