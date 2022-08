Der Aufbau einer Ausstellung ist für Peter Liaunig der spannendste Teil der Museumsarbeit. So lässt es sich der Leiter des Privatmuseums Liaunig in Neuhaus und Sohn von Museumsgründer Herbert Liaunig nicht nehmen, die Bilder selbst in den Ausstellungsräumen aufzuhängen. Das Wort "kuratieren" – wie der Fachbegriff für das Zusammenstellen und Präsentieren von Ausstellungen lautet – verwendet er selten: "In unserer Familie sprechen wir immer vom ,Bilder aufhängen‘."