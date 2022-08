Gegen Kärntner Wirt wird wegen Mordversuchs ermittelt

Jener 61-jährige Wirt, der am Donnerstag in St. Kanzian am Klopeiner See einem slowenischen Gast (35) mit einem Küchenmesser einen Bauchstich zugefügt hat, muss in Untersuchungshaft. Das entschied am Samstag der Journalrichter.