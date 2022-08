Warum? Auf diese Frage versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt derzeit Antworten zu finden. Warum stach ein Wirt Donnerstagnachmittag vor seinem Restaurant in St. Kanzian am Klopeiner See einen slowenischen Gast (35) mit einem Küchenmesser mit 30 Zentimeter langer Klinge nieder und verletzte dessen zu Hilfe eilende Begleiterin (54) an den Händen? Die Ermittlungsbehörden halten sich noch bedeckt, weil "die Einvernahmen aller Beteiligter sowie der Zeugen noch andauern", wie Tina Frimmel-Hesse, StA-Sprecherin, erklärt. Am Samstag soll der Wirt zur Haftverhandlung vorgeführt werden. Dort entscheidet der zuständige Richter, ob er in Haft bleibt oder auf freien Fuß gesetzt wird. "Das hängt von vielen Faktoren ab. Wie schwer sind die Verletzungen? Hat der Mann Vorstrafen? Liegt ein dringender Tatverdacht vor, wird er nicht freigelassen", fasst Frimmel-Hesse zusammen.