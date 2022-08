Warum? Auf diese Frage versucht die Polizei derzeit Antworten zu finden. Warum stach ein Wirt Donnerstagnachmittag vor seinem Gasthaus in St. Kanzian am Klopeiner See einen slowenischen Gast (35) mit einem Küchenmesser mit 30 Zentimeter langer Klinge nieder und verletzte dessen zu Hilfe eilende Begleiterin (54) an den Händen? Dem Angriff ging – wie bereits berichtet – offenbar eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und dem Sohn des Täters voraus. Ob auch das sechs Monate alte Baby des Slowenen eine Rolle spielt, ist nach wie vor unklar. "Die Vernehmungen des Tatverdächtigen, der Opfer sowie der Zeugen werden den ganzen Tag über dauern", bestätigt Polizei-Sprecherin Lisa Sandrieser. Ermittelt wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung. Weitere Details – wie etwa der Auslöser für die Attacke – wurden nicht bekannt gegeben.