Ein Wirt (61) in der St. Kanzianer Seengasse hat am Donnerstagnachmittag im Streit zwei seiner Gäste mit einem Küchenmesser mit einer 30 Zentimeter langen Klinge verletzt. Die Polizei bestätigte auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass der Täter noch an Ort und Stelle festgenommen wurde. Der Grund für die Attacke am Klopeiner See war zunächst unklar, die Ermittlungen liefen. Die beiden Verletzten, ein Slowene (35) und eine Slowenin (54), wurden in Klinikum Klagenfurt beziehungsweise ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Das männliche Opfer soll eine Bauchstich erlitten haben, die Frau erlitt Schnittverletzungen an der Hand. "Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Befragung läuft", sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.