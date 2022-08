"Plötzlich gab es einen riesigen Wirbel am Nebentisch. Wir haben noch gehört, dass die Gäste dort nicht bezahlen wollten. Dann hat sich das Ganze nach draußen verlagert", erzählen Zeugen des Vorfalls am Ort des Geschehens der Kleinen Zeitung. Offenbar gab es in dem Restaurant im Seenweg in St. Kanzian am Klopeiner See erst Unstimmigkeiten zwischen dem Ehepaar aus Slowenien, die mit ihrem Baby im Wirtshaus gegessen und getrunken haben, und dem Sohn des Gasthausbesitzers, der dort auch als Kellner arbeitet.

Ob der Grund des Streits das Schreien des sechs Monate alten Kleinkinds war, das den Gasthausbesitzer (61) so rasend gemacht hat, konnte die Polizei am Donnerstag nicht bestätigen. Bestätigt ist allerdings, dass der Disput schließlich so weit ging, dass der Sohn die Polizei alarmierte. Doch die Situation eskalierte daraufhin völlig: Die lautstarke Diskussion verlagerte sich auf die Terrasse des Lokals, dann auf den Flanierweg davor. Der Sohn erzählt der Kleinen Zeitung davon, dass "mich der Gast vor der Terrassentür am Hals gepackt hat". Druckspuren waren beim Lokalaugenschein Donnerstagabend noch deutlich an seinem Hals zu sehen.

Offenbar, um ihn zu schützen, sei ihm dann sein Vater zu Hilfe gekommen. Laut Polizei war der 61-Jährige mit einem Küchenmesser mit einer 30 Zentimeter langen Klinge ausgestattet und fügte dem männlichen Opfer einen Bauchstich und dem weiblichen Opfer Verletzungen an den Händen zu. Blutspuren von der Terrasse über die Stufen bis auf die Seepromenade zeugten auch am frühen Donnerstagabend noch von der Brutalität des Angriffs. Die eigentlich wegen der späteren Opfer angeforderte Polizei nahm schließlich den Wirten fest – widerstandslos, gefasst, offenbar noch mit dem Messer in der Hand. Er wird am Freitag einvernommen. Notarzt und Rettung versorgten die zwei Opfer und brachten sie ins Klinikum sowie ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.