Kurz nach dem Tod ihres Vaters lernte Künstlerin Sueli de Melo aus Rio de Janeiro ihren Mann Markus Schweighofer kennen. Ihm zuliebe zog sie vor 15 Jahren nach Österreich und lebt mit ihm seit sieben Jahren und Tochter Victoria in Völkermarkt. "Der Tod meines Vaters hat mich schwer getroffen. Er war mein bester Freund", verrät die Brasilianerin, die diesen schweren Verlust in ihrem ersten veröffentlichten Lied "I'm gonna make it" verarbeitete. "Durch das Lied habe ich neuen Mut gefasst. Ich versuche die Menschen mit meinen Texten auch in schweren Zeiten zu ermutigen. Auch wenn das Leben nicht immer perfekt ist."