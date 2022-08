Maria Kert aus Wasserhofen bei St. Kanzian feiert am 10. August ihren 100. Geburtstag. Kert ist am 10. August 1922 in Kremschitz geboren. Nach der Hochzeit mit Martin Kert 1952 lebte die Familie bis 1963 in Peratschitzen, danach haben sie in Wasserhofen ein Haus gebaut. Dort bewohnt sie heute noch das Erdgeschoß. Um ihr Wohl kümmern sich ihre drei Kinder Martin, Martha und Annemarie.