Einmal im Jahr macht der SKD Globasnica/Slowenischer Kulturverein Globasnitz aus dem Kultort Hemmaberg einen Kultur-Ort. Immer am Vorabend zum Feiertag Mariä Himmelfahrt begegnen sich in der Wallfahrtskirche am Hemmaberg bildende Kunst, Musik und Literatur zum "Trivium/tri poti/drei Wege". Heuer sind die bildende Künstlerin Ina Loitzl, die aus Südtirol stammende Autorin Roberta Dapunt, der Vibraphonist und Schlagwerker Emanuel Lipuš und der aus Bleiburg stammende Komponist Thomas Zdravja zu Gast.