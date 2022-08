Das in die Jahre gekommene Wegkreuz in St. Jakob bei Völkermarkt soll auf Initiative eines Anrainers durch ein neues ersetzt werden. Für die Gestaltung zeichnet die Künstlerin Gudrun Zikulnig verantwortlich. Zugleich entsteht auch ein Platz zum Verweilen in der Natur. Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Wegkreuzes belaufen sich auf rund 15.000 Euro. 7500 Euro steuert Landesrat Martin Gruber (SPÖ) aus der Kleinprojektförderung bei.

"Solche Vorhaben sind ein gutes Beispiel dafür, warum ich die Kleinprojekteförderung ins Leben gerufen habe. So können auch kleinere Projekte realisiert werden, die für den Ort von großer Bedeutung sind", sagt Orts- und Regionalentwicklungsreferent Gruber, der kürzlich die Förderzusage an Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounig (SPÖ) überreicht hat. Ein Großteil der verbleibenden Kosten wird über Spenden gedeckt, den Rest übernimmt die Stadtgemeinde Völkermarkt.